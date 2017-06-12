中職》陽冠威全壘打大賽對吳宗峻 擔心餵球投手高挺耀累垮
2017/06/12 20:24
中職2017年全壘打大賽參賽者朱育賢（左1）、詹子賢（左2）、楊家維（右2）、陽冠威。（中華職棒聯盟提供）
〔記者徐正揚／台北報導〕長打實力不錯卻少有一軍發揮空間的陽冠威、吳宗峻，成為富邦悍將參加全壘打大賽的最佳代表，還在命運捉弄下於第1輪自相殘殺，陽冠威不擔心要強碰隊友，反倒擔心幫兩人餵球的高挺耀會累垮。
陽冠威前次參加全壘打大賽是2014年，第1輪與林益全、張志豪同為3發，靠第1球就開轟的優勢以第4名晉級，複賽轟4發輸給林泓育的5發；吳宗峻比他多參加1次，2010年轟1發輸林智勝的2發，2012年摃龜輸鄧志偉的2發，都在第1輪止步。
由於今年仍採計時制，每人每輪打擊時間為3分鐘，雖比去年首輪與複賽5分鐘短，過程可能更緊湊，陽冠威擔心，他與吳宗峻都找訓練員高挺耀餵球，因為沒抽在不同組，高挺耀幾乎沒有時間休息，當他們打完可能會累垮。
「照這樣看，我們兩個誰先打，可能比較會贏，因為後打的那個，小高應該已經累了，丟過來的球會亂跑。」他笑說。
相關新聞
- 中職》變形金剛粉注意！獅隊主場看球抽玩具
- 中職》高中就和彭政閔互轟 給了當年蔣智賢信心
- 中職》去年受傷錯過 朱育賢期待全壘打大賽
- 中職》看不到兄弟內戰 專業人員投票改變明星賽先發陣容
- 高中畢業打中職 少年強打楊晉豪、成晉投入選秀
推薦新聞
-
中職》陽冠威全壘打大賽對吳宗峻 擔心餵球投手高挺耀累垮2017/06/12 20:24
-
籃球》訓練營首度移師台中 豪小子力邀隊友來台2017/06/12 18:50
-
NBA》騎士G4大勝勇士 KD前隊友：僥倖贏一場2017/06/12 18:33
-
NBA》肯定K湯表現 柯爾：他像拉不拉多一樣追著厄文2017/06/12 18:11
-
中職》變形金剛粉注意！獅隊主場看球抽玩具2017/06/12 17:23