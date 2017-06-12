中職》陽冠威全壘打大賽對吳宗峻 擔心餵球投手高挺耀累垮

中職2017年全壘打大賽參賽者朱育賢（左1）、詹子賢（左2）、楊家維（右2）、陽冠威。（中華職棒聯盟提供）

〔記者徐正揚／台北報導〕長打實力不錯卻少有一軍發揮空間的陽冠威、吳宗峻，成為富邦悍將參加全壘打大賽的最佳代表，還在命運捉弄下於第1輪自相殘殺，陽冠威不擔心要強碰隊友，反倒擔心幫兩人餵球的高挺耀會累垮。

陽冠威前次參加全壘打大賽是2014年，第1輪與林益全、張志豪同為3發，靠第1球就開轟的優勢以第4名晉級，複賽轟4發輸給林泓育的5發；吳宗峻比他多參加1次，2010年轟1發輸林智勝的2發，2012年摃龜輸鄧志偉的2發，都在第1輪止步。

由於今年仍採計時制，每人每輪打擊時間為3分鐘，雖比去年首輪與複賽5分鐘短，過程可能更緊湊，陽冠威擔心，他與吳宗峻都找訓練員高挺耀餵球，因為沒抽在不同組，高挺耀幾乎沒有時間休息，當他們打完可能會累垮。

「照這樣看，我們兩個誰先打，可能比較會贏，因為後打的那個，小高應該已經累了，丟過來的球會亂跑。」他笑說。