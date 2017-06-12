中職》17次入選明星賽先發 彭政閔史上第一人
2017/06/12 20:48
彭政閔17次入選明星賽。（資料照，記者劉信德攝）
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟「恰恰」彭政閔以727532高票入選明星賽先發，並連13年蟬聯人氣王寶座，這也是他第17次入選明星賽先發，超越「森林王子」張泰山的聯盟紀錄，成為中職史上第一人。
彭政閔從22歲打到38歲，締造史無前例人氣王13連霸，年年入選明星賽，今年以17次超越張泰山與他共同保持的16次入選明星賽先發紀錄，寫下難以超越的「恰恰障礙」，希望再拚2年的他，有望將紀錄繼續向上堆高，也有機會追平由王光輝和張泰山所保持的明星賽19次出賽的紀錄。
被問到認為自己能夠連霸人氣王的原因，彭政閔謙虛地說，中信兄弟球迷基底深厚，大家各有喜好，感謝球迷的支持。
張泰山。（資料照，記者廖耀東攝）
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