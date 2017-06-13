NBA總冠軍賽第5戰 今日賽事預告與轉播

騎士力拼二連勝。（法新社）

各位讀者早安!

NBA總冠軍賽G5於勇士主場開戰，騎士上役不但成功捍衛主場，也在系列賽戰成1：3落後；今早兩隊交手，騎士能否在絕對劣勢下扳回一城，或是勇士能如願收下冠軍戒指，喜愛籃球的朋友千萬不要錯過。

巨人在結束6場客場之旅後，本週回到東京巨蛋主場，巨人也特別舉辦「岱鋼日」見證陽岱鋼千場出賽的里程碑，屆時也是YOH桑首度披上2號戰袍在主場出賽，不能到場見證的粉絲們，記得鎖定轉播！

國聯龍頭國民將與同為前段班的勇士較勁，此役勇士推出佛提紐維茲（Mike Foltynewicz）擔任主投，國民則由史崔斯柏格（Stephen Strasburg）捍衛主場；隨後遊騎兵將作客太空人，太空人推出瑪斯古夫（Joe Musgrove）先發對決日投達比修有。

晚間則由Lamigo桃猿對上中信兄弟，猿隊推出史博威掛帥，象隊則由伍鐸坐鎮，兩隊近三場比賽皆奪勝，桃猿力拚上半季封王M3，喜愛中職的朋友，請鎖定自由體育帶來的文字直播!

NBA總冠軍賽G5

09：00 騎士vs.勇士（緯來體育、愛爾達體育）

美職例行賽

07：00 勇士vs.國民（民視）

08：00 遊騎兵vs.太空人（FOX體育）

10：00 洋基vs.天使（FOX體育三台）

日職例行賽

17：00 西武vs.阪神 （ELEVEN SPORTS）

17：00 軟銀vs.巨人 （緯來體育、愛爾達體育）

巨人未來之星交流賽

18：30 巨人vs.世大運台灣隊

地點:台體大

中職例行賽

18：30 Lamigo桃猿vs.中信兄弟 （緯來育樂、緯來精采、愛爾達育樂、CPBLTV）

地點：新莊棒球場