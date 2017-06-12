NBA》柯瑞、詹姆斯都輸！勇士前鋒登美國熱搜榜第一

柯瑞。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國富比士日前公布了一項數據，在總冠軍賽中交手的騎士與勇士球員，在google的搜尋排行榜名次，不過結果卻有點令人意外，最常被球迷搜尋的，不是兩隊的當家球星詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry），而是D.格林（Draymond Green）。

根據美國CableTV公布數據，在美國50個州當中，有多達19個州的熱搜榜第一名為D.格林，柯瑞則拿下18個州居次，K.湯普森（Klay Thompson）則排名第3。

今年因為轉隊而備受矚目的杜蘭特（Kevin Durant），也並沒有太多球迷搜尋他，唯一取得領先的，只有奧克拉荷馬一州，顯見就算他離隊，也還是相當受當地球迷關注。

最令人意外的則是詹姆斯，他只有拿下家鄉俄亥俄州，不過外媒也提到，搜尋排行榜也不一定代表這些球員的人氣，可能也因為新聞曝光數量多，讓球迷對他產生好奇，才會上google搜尋來多了解他。

詹姆斯。（資料照，法新社）

D.格林。（資料照，法新社）

美國CableTV公布熱搜排行榜。（取自網路）