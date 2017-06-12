NBA》火力驚人！前NBA球員持有槍械、大麻被捕
2017/06/12 22:27
泰菲爾（中）。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕高中曾與詹姆斯（LeBron James）齊名的前NBA球員泰菲爾（Sebastian Telfair）今天在紐約布魯克林被警方攔下來臨檢，搜出多把武器和大麻，隨即遭到逮捕。
據《ESPN》報導指出，泰菲爾與友人在當地凌晨被警方臨檢，發現車上有多把手槍、一把半自動步槍、防彈背心、大量子彈和大麻，火力相當兇猛，警方馬上以持有毒品和槍械等罪嫌將他逮捕，泰菲爾曾在2007年同樣也是臨檢時被搜出槍械，被判處3年緩刑，也遭到NBA禁賽3場的處分。
泰菲爾是前NBA球星馬布里（Stephon Marbury）的表弟，高中時期與詹姆斯齊名，2004年以首輪第13順位加盟拓荒者，但生涯相當不順遂，闖蕩10年內換過塞爾提克、灰狼、快艇、騎士、太陽、暴龍和雷霆等7支球隊，場均可攻下7.4分、3.5助攻的成績。
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