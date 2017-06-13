NBA》土豪球迷重金買2張票 創史上最貴座位紀錄

勇士今在主場迎戰騎士。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕總冠軍賽第5戰今在奧克蘭開打，ESPN報導有球迷花費13萬3000美元（約400萬台幣）買2張球票，締造NBA史上最貴座位紀錄。

球隊消息來源指出，一名勇士季票持有者在網站「Ticketmaster」上賣票，買家光是手續費就超過1萬7000美元（約51萬台幣），2張票總共13萬3000元，超過先前9萬元、8萬2000元的紀錄。

根據網站顯示，第五戰平均票價是1731美元（約5萬2185台幣），比去年的勇騎第五戰票價還要高20%（1444美元）。