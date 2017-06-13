NBA》土豪球迷重金買2張票 創史上最貴座位紀錄
2017/06/13 07:24
勇士今在主場迎戰騎士。（資料照，歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕總冠軍賽第5戰今在奧克蘭開打，ESPN報導有球迷花費13萬3000美元（約400萬台幣）買2張球票，締造NBA史上最貴座位紀錄。
球隊消息來源指出，一名勇士季票持有者在網站「Ticketmaster」上賣票，買家光是手續費就超過1萬7000美元（約51萬台幣），2張票總共13萬3000元，超過先前9萬元、8萬2000元的紀錄。
根據網站顯示，第五戰平均票價是1731美元（約5萬2185台幣），比去年的勇騎第五戰票價還要高20%（1444美元）。
相關新聞
- NBA》火力驚人！前NBA球員持有槍械、大麻被捕
- NBA》柯瑞、詹姆斯都輸！勇士前鋒登美國熱搜榜第一
- NBA》總冠軍賽的低薪族 勇士一哥柯瑞薪酸
- 籃球》訓練營首度移師台中 豪小子力邀隊友來台
- 籃球》豪旋風暑假襲台！林書豪7月16日抵達寶島
推薦新聞
-
NBA》放棄4億年薪 蓋伊投入自由球員市場2017/06/13 08:30
-
NBA》土豪球迷重金買2張票 創史上最貴座位紀錄2017/06/13 07:24
-
1票看一天 世大運門票今開賣2017/06/13 06:00
-
法網10度奪冠 納達爾要重返世界第一2017/06/13 06:00
-
巨人「岱鋼日」岱桑爸媽赴日應援2017/06/13 06:00