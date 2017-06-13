NBA》騎士贏球有望？ 關鍵數據不利勇士在家封王
2017/06/13 07:36
勇士若想在主場享受香檳滋味，得在今天把握機會。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕總冠軍第5戰今上演，勇士在主場迎戰騎士力拚封王，但根據資料顯示，勇士相當不擅長在主場奪冠，上次在主場拿下冠軍要回到1956年，當年勇士在第五戰擊敗韋恩堡活塞奪冠。
勇士隊史共拿下4座總冠軍，前年擊敗騎士奪冠也是在客場拿下，今天若還是無法在主場拿冠，將等到第7戰才有機會在主場封王，但這肯定是勇士最不想看到的狀況。
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