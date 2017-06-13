日職》羅德新吉祥物「第三變化」 讓大聯盟官網傻眼（影音）

〔體育中心／綜合報導〕羅德新吉祥物「鮟鱇魚」因造型特殊，引起許多日本球迷熱議，日前該吉祥物大變身，出現魚骨形狀的人偶，讓球迷們驚呼連連，不但再次登上大聯盟官網，BBC也稱它是詭異的吉祥物。

吉祥物「鮟鱇魚」日前在球場上登場，突然變成了魚骨造型人偶，引起現場觀眾驚呼，大聯盟官網稱，這支吉祥物竟然進行「第三變化」，「這魚死了嗎？這是羅德的新吉祥物？它是舌頭？還是骨架？我們應該害怕嗎？我們應該開心嗎？」

BBC則說，這隻「詭異」的吉祥物出現後，如今在社群媒體上引起許多網友討論。