日職》羅德新吉祥物「第三變化」 讓大聯盟官網傻眼（影音）
2017/06/13 07:55
〔體育中心／綜合報導〕羅德新吉祥物「鮟鱇魚」因造型特殊，引起許多日本球迷熱議，日前該吉祥物大變身，出現魚骨形狀的人偶，讓球迷們驚呼連連，不但再次登上大聯盟官網，BBC也稱它是詭異的吉祥物。
吉祥物「鮟鱇魚」日前在球場上登場，突然變成了魚骨造型人偶，引起現場觀眾驚呼，大聯盟官網稱，這支吉祥物竟然進行「第三變化」，「這魚死了嗎？這是羅德的新吉祥物？它是舌頭？還是骨架？我們應該害怕嗎？我們應該開心嗎？」
BBC則說，這隻「詭異」的吉祥物出現後，如今在社群媒體上引起許多網友討論。
魚の第3形態を至近距離から撮影する事が出来ました。（広報） #chibalotte #謎の魚 pic.twitter.com/rkVGpC3YYX— 千葉ロッテマリーンズ公式アカウント （@Chiba_Lotte） 2017年6月11日
登場後初勝利に喜ぶ魚。ス～イ。ス～イ。（謎の魚調査チーム） #chibalotte pic.twitter.com/WP7NtZ5nTl— 千葉ロッテマリーンズ公式アカウント （@Chiba_Lotte） 2017年6月1日
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