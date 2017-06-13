NBA》放棄4億年薪 蓋伊投入自由球員市場

2017/06/13 08:30

蓋伊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王小前鋒蓋伊（Rudy Gay）今天正式拒絕執行球員選擇權，放棄下季1430萬美元（約新台幣4.26億元）的年薪，今夏將成為完全自由球員。

蓋伊季出賽30場，平均攻下18.7分、6.3籃板、2.7助攻、1.5抄截，1月中旬因為左腳阿基里斯腱撕裂宣告球季報銷。

去年曾經傳出，國王打算送出蓋伊、柯里森（Darren Collison）跟熱火交換卓吉奇（Goran Dragic），隨後這則消息遭兩隊否認。根據《邁阿密前鋒報》報導，蓋伊喜歡邁阿密這座城市，因此熱火有機會等到他加盟。

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