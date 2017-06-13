世界盃資格賽》伊朗擊敗烏茲別克 亞洲首隊晉級會內賽 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕世界盃資格賽亞洲區12強複賽第8輪，伊朗主場迎戰烏茲別克，靠著上半場比賽阿茲蒙（Sardar Azmoun）破門，下半場塔雷米（Mehdi Taremi）再下一城，以2：0獲勝，提前2輪晉級，也成為亞洲第1支晉級俄羅斯世界盃的隊伍。

雙方前7次交手，伊朗取得5勝1和1敗，12強賽中，伊朗在客場以1：0小勝。今天這場比賽，士氣高昂的伊朗勢在必得。第20分鐘，塔雷米中路直傳，阿茲蒙得球後推進，單刀面對門將推射破門，為伊朗打破僵局。

第48分鐘，塔雷米禁區內被撞倒，裁判吹12碼罰球。但紹賈伊（Masoud Shojaei）把球踢飛，伊朗錯失擴大領先的機會。

第88分鐘，阿茲蒙從左路傳球給塔雷米，塔雷米禁區內晃過一名球員後推射遠角得分。終場伊朗就以2：0拿下勝利，以8戰6勝2和、積分20分之姿晉級俄羅斯世界盃。

阿茲蒙（左）、塔雷米（右）幫助伊朗晉級俄羅斯世界盃。