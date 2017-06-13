籃球》史上最狂總冠軍賽 球迷請球員吃信號彈（影音）

LAMENTABLE: Lluvia de bengalas y petardos de los aficionados del Olympiacos en la final de la Liga griega de basket. pic.twitter.com/Gv4AQcdqMc — José Manuel Amorós （@JoseMAmoros） 2017年6月11日

〔體育中心／綜合報導〕希臘籃球聯賽週日進行總冠軍賽，帕納辛奈科斯雖然擊敗奧林匹亞科斯拿下冠軍，但卻發生球迷不滿輸球，向球員投擲信號彈的攻擊。

當天舉行總冠軍第5戰，帕納辛奈科斯最終以66：51封王，但在最後2分鐘大幅領先時，落後的奧林匹亞科斯球迷竟開始從觀眾席投擲信號彈攻擊對手，起初比賽還持續進行，但隨著信號彈數量增加濃煙布滿整個球場，大會終於宣佈比賽暫停，將所有觀眾清場後才繼續打完比賽，整起事件造成比賽中斷25分鐘，還有曾效力NBA灰熊隊的球員Nick Calathes在其中。

球員紛紛逃離球場。（取自網路）

球員紛紛逃離球場。（取自網路）

球員紛紛逃離球場。（取自網路）

球迷投擲信號彈，球館濃煙密布。（取自網路）