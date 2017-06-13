NBA》曾是全美頂級高中生 佛格森：我比大學球員更強

〔體育中心／綜合報導〕今年NBA選秀會的待選新秀、19歲得分後衛佛格森（Terrance Ferguson）最近接受《夏洛特觀察者報》訪問時表示，由於在澳洲打過球的緣故，面對職業球員的挑戰，自己比大學球員更強。

2015年，佛格森曾經承諾加盟阿拉巴馬大學，但沒有在任何文件上簽字，提前加盟的時限最後失效。2016年5月，佛格森在《ESPN》評選的百大新秀排名中名列第11名，6月入選全美麥當勞明星賽。

同年，佛格森又承諾加盟亞利桑那大學，結果卻轉往澳洲發展。佛格森在澳洲NBL效力阿德萊德36人，例行賽27場裡平均上場15.8分鐘，平均得到4.67分、1.19籃板、0.67助攻，季後賽3場裡平均上場8.9分鐘，數據下滑為4.33分、1籃板。

NBL球季結束後，佛格森決定投入NBA選秀會。外界預測他的落點在第1輪後段，他的身高6呎7吋（201公分）雖然比一般得分後衛高，但身體對抗受限於過瘦的體型，儘管如此，優秀的彈跳能力與防守還是不可忽視。

「我比任何大學球員準備得更多，」佛格森說，「大學球員看起來很厲害，但我在職業球隊的板凳上看到的不是這樣。我已經在海外見過世面，也通過考驗了，所以我有心理準備進入NBA。」

佛格森。（取自NBL官網）