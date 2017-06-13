NBA Live》騎士防守崩盤 勇士20分大幅領先

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 騎士 37 勇士 33

第二節

詹姆斯切入在杜蘭特面前上演暴扣提振士氣，勇士靠替補陣容與騎士搶分，魏斯特、伊古達拉紛紛跳出，伊古達拉還回敬詹皇一次戰斧式灌籃讓全場球迷高潮，比數追成39：41落後2分。

其是喊暫停過後杜蘭特飆進三分球提振士氣，終止勇士低迷的外線命中率。接著杜蘭特在詹姆斯面前投進三分球，勇士再度超前。

勇士悶一節的外線命中率在這節有所發揮，柯瑞隨後也補上今天首顆三分球，勇士擴大領先優勢。

勇士第二節防守優異，只讓騎士在籃下打進一球，勇士靠其是失誤頻頻發動快攻，領先優勢來到11分。

勇士在第二節找回進攻節奏，伊古達拉、杜蘭特持續三分重砲轟騎士，勇士領先迅速來到15分。

而雙方在一次爭搶籃板球時爆發衝突，魏斯特、T湯普森在籃下互嗆垃圾話，雙方險些爆發衝突。最後詹姆斯、T湯普森、魏斯特都被吹技術犯規。

勇士持續在騎士傷口上灑鹽，幾波快攻又讓勇士拿下分數，打出30-8攻勢，領先幅度擴大到20分以上。

第一節

跳球時騎士取得球權，勇士回到主場後狀況不錯，格林、湯普森飆進三分球取得領先。騎士洛夫首節遭遇犯規麻煩，迅速吞下2犯退場，但騎士幾波防守判斷帶來連續快攻，打出10-0逆轉比數。

勇士喊暫停後仍擋不住騎士攻勢，詹姆斯狀況不俗頻頻取分，三分球也開砲，擴大領先，但勇士換上伊古達拉後，再靠柯瑞不斷切入追分，雙方打完前7分鐘只有2分差距。

兩隊在禁區防守相當強悍，詹姆斯、格林都討不到便宜，騎士靠厄文的切入單打持續拿分，領先勇士。

勇士首節命中率並不理想，三分球幾波未進後遭騎士單打蠶食，柯瑞三分球還未開張，但在三分線上獲得犯規，3罰2中幫助勇士追成1分差。

此役裁判頻頻響哨，柯瑞又獲得2次罰球機會，勇士屆此超前，但厄文隨後也獲哨音青睞，2隊持續互咬。但JR史密斯在終了前飆進三分球，騎士取得37：33領先。

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