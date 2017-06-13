NBA》第五戰拚奪冠 柯爾：希望勇士球員有點緊張感
2017/06/13 08:54
柯爾。（資料照，歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍戰第5戰即將開打，勇士雖取得3：1的領先優勢，仍不敢大意。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在賽前表示，他希望勇士球員能有點緊張感，要有適當的恐懼才行。
柯爾表示，「我希望我們有點緊張感，我們在第4戰似乎沒有那麼緊張，有緊張感是好的，要有點適當的恐懼。」他也說，適當的恐懼也是馬刺總教練帕波維奇（Gregg Popovich）常在說的，「我們需要這個。」
柯爾也談到，在第4戰的時後，球隊外線不準、球的轉移混亂，「很明顯我們沒有準備好。我希望我們能準備更好，在今晚準備更齊全。」
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