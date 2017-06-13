MLB》27年來首次！ 選秀會前3順位都是高中生
2017/06/13 08:59
雙城隊選進高中游擊手路易斯。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天選秀會，雙城隊以選秀籤選中加州高中游擊手路易斯（Royce Lewis），至於眾所矚目的二刀流天才球星格林尼（Hunter Greene）則被紅人以榜眼籤挑走，探花是高中左投戈爾（MacKenzie Gore）。
雙城隊自從2001年選進捕手茂爾之後，再度獲得狀元籤，他們選中的路易斯，身高185公分、體重84公斤，在JSerra Catholic高中有打擊率0.377，4轟25盜壘，有絕佳速度還有可靠的打擊，能守外野與游擊，雙城將會以游擊手栽培他。
天才高中生格林尼成為選秀榜眼，最快球速可飆到102英里，本季戰績3勝0敗，防禦率0.75，28局狂飆43K，僅有4次保送；打擊上則有打擊率0.324，外帶6轟28打點，二刀流身手在選秀前獲得許多媒體關注。
教士隊探花籤選中戈爾，他是能夠飆出92-96英里速球的左投，曲球是他的招牌，還有上等的滑球與變速球。本屆選秀會前三順位都是高中生，創下1990年來第一次。
二刀流球星格林尼成為選秀榜眼。（美聯社）
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