NBA》勇士封王有望？詹皇神秘數據恐不利騎士

詹姆斯的表現將左右騎士的戰局。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕總冠軍第5戰今天上演，儘管勇士已超過60年未嘗在主場封王的滋味，但騎士也有項不利數據，讓這場戰局更加詭譎。

ESPN指出，詹姆斯過去在美國時間6月12日的戰績是低迷的0勝4敗，這4場分別是2007年對馬刺、2011年對小牛、2012年對雷霆以及2014年對馬刺，皆是在總冠軍賽輸球。

此外ESPN還列出詹姆斯在1月14日與5月21日的戰績相當差，生涯戰績都是0勝4敗。