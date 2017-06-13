NBA》勇士若奪冠 杜蘭特將追上喬丹、張伯倫紀錄

杜蘭特有望成為史上第3名至少4屆得分王奪冠的球員。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今在主場與騎士隊進行第五戰，陣中球星杜蘭特（Kevin Durant）扮演重要角色。假如勇士奪冠，他不僅是FMVP的熱門人選，也會完成一項史上第3的紀錄。

根據ESPN指出，歷史上能以至少4屆得分王之姿奪冠的球員只有2人，分別是「籃球之神」喬丹的10屆得分王6冠、張伯倫7屆得分王2冠，勇士若奪冠可望成為史上第3人。