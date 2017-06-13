日職》砸逾26億戰績超低迷 巨人FA三人組終於要合體了

陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人推特）

〔記者林子翔／綜合報導〕讀賣巨人本季戰績低迷，去年季後砸下超過26億日圓（約7.14億台幣）網羅「FA三人組」，陽岱鋼、森福允彥已在一軍出賽，而投手山口俊預定明天對軟銀擔綱先發大任。

巨人以5年22.5億日圓簽下陽岱鋼（註：日媒則統一口徑為5年15億日圓以上）、4年8億日圓簽下山口俊，以及2年逾3億日圓網羅森福允彥，至今還未看到效果。

陽岱鋼上週回歸一軍後，至今出賽6場，23打數有6支安打，尚未開轟有2打點，打擊率為2成61，上壘率為3成20；森福允彥至今出賽17場，繳出1勝3敗4中繼點，15局投球被敲17支安打（包含2轟）。

山口俊去年在橫濱DeNA投出生涯年，繳出11勝5敗防禦率2.86。他本季以4年8億日圓加盟巨人，至今因傷還沒有在一軍投球。

山口俊。（圖片取自讀賣巨人臉書）

森福允彥。（圖片取自讀賣巨人臉書）