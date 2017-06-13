日職》砸逾26億戰績超低迷 巨人FA三人組終於要合體了
2017/06/13 09:27
陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人推特）
〔記者林子翔／綜合報導〕讀賣巨人本季戰績低迷，去年季後砸下超過26億日圓（約7.14億台幣）網羅「FA三人組」，陽岱鋼、森福允彥已在一軍出賽，而投手山口俊預定明天對軟銀擔綱先發大任。
巨人以5年22.5億日圓簽下陽岱鋼（註：日媒則統一口徑為5年15億日圓以上）、4年8億日圓簽下山口俊，以及2年逾3億日圓網羅森福允彥，至今還未看到效果。
陽岱鋼上週回歸一軍後，至今出賽6場，23打數有6支安打，尚未開轟有2打點，打擊率為2成61，上壘率為3成20；森福允彥至今出賽17場，繳出1勝3敗4中繼點，15局投球被敲17支安打（包含2轟）。
山口俊去年在橫濱DeNA投出生涯年，繳出11勝5敗防禦率2.86。他本季以4年8億日圓加盟巨人，至今因傷還沒有在一軍投球。
山口俊。（圖片取自讀賣巨人臉書）
森福允彥。（圖片取自讀賣巨人臉書）
相關新聞
- 日職》7安狂轟老東家 巨人棄將貼心舉動讓球迷淚推（影音）
- 日職》羅德新吉祥物「第三變化」 讓大聯盟官網傻眼（影音）
- 日職》613岱鋼日 「巨人陽」初登東蛋將締千場里程碑
- 日職》砸30億卻創13連敗紀錄 巨人總管恐下台
- 日職》羅德新吉祥物再變身 現場球迷看傻眼（影音）
推薦新聞
-
NBA》G5哨音依舊緊 勇士首節狂吞9犯規最多2017/06/13 10:04
-
NBA》大復仇！ 詹皇怒扣杜蘭特超霸氣（影音）2017/06/13 10:03
-
NBA》不讓了！ 詹皇飆單節最多出手次數2017/06/13 09:52
-
NBA》湯普森場外開見面會？假的啦2017/06/13 09:45
-
NBA》比喬丹還強！ 詹皇歷史第一數據拚逆轉2017/06/13 09:23