NBA》比喬丹還強！ 詹皇歷史第一數據拚逆轉
2017/06/13 09:23
詹皇。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕歷史上從未有球隊能在0：3劣勢逆轉奪冠，不過騎士隊詹姆斯在背水一戰的宰制力，增添些許不確定性。
根據ESPN顯示，詹姆斯在淘汰邊緣場均能繳出32.5分，歷史上最高，2至5名則是喬丹的31.3分、張伯倫31.1分、艾佛森29.8分，勇士球星杜蘭特的29.8分。
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