NBA》比喬丹還強！ 詹皇歷史第一數據拚逆轉

2017/06/13 09:23

詹皇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歷史上從未有球隊能在0：3劣勢逆轉奪冠，不過騎士隊詹姆斯在背水一戰的宰制力，增添些許不確定性。

根據ESPN顯示，詹姆斯在淘汰邊緣場均能繳出32.5分，歷史上最高，2至5名則是喬丹的31.3分、張伯倫31.1分、艾佛森29.8分，勇士球星杜蘭特的29.8分。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.