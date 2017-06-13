NBA》湯普森場外開見面會？假的啦

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天回到主場力拚封王，球迷為支持心愛球隊紛紛發揮創意應援，一名球迷就將自己裝扮成當家射手湯普森（Klay Thompson），吸引不少目光。

這位球迷不但穿上湯普森的全套戰袍，就連髮型、鬍子都模仿得維妙維肖，還有不少球迷將他誤認是湯普森本人。

s/o Klay for hanging with the fans before game 5 pic.twitter.com/G51vlmdkQI — Wells P （@Wells_P） 2017年6月13日