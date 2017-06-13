NBA》勇士球員失誤連連 遭厄文、詹皇抄截快攻（影音）
2017/06/13 09:45
KYRIE AND LEBRON WITH BACK TO BACK STEALS AND BUCKETS! #Defendtheland #NBAFINALS pic.twitter.com/p6cggRsMft— The Fuzz （@TheFuzzNBA） 2017年6月13日
〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第5戰，勇士球員進攻時頻頻遭騎士球員厄文（Kyrie Irving）與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）抄截，頓時讓勇士失去領先優勢。
首節，柯瑞（Stephen Curry）在運球進攻時，遭厄文抄截快攻得分。接著杜蘭特（Kevin Durant）發球時，再被詹姆斯抄截後切入上籃得分。柯瑞首節發生3次失誤，杜蘭特則有2次。
柯瑞遭厄文抄截。（歐新社）
詹姆斯。（美聯社）
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