NBA》勇士球員失誤連連 遭厄文、詹皇抄截快攻（影音）

KYRIE AND LEBRON WITH BACK TO BACK STEALS AND BUCKETS! #Defendtheland #NBAFINALS pic.twitter.com/p6cggRsMft — The Fuzz （@TheFuzzNBA） 2017年6月13日

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第5戰，勇士球員進攻時頻頻遭騎士球員厄文（Kyrie Irving）與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）抄截，頓時讓勇士失去領先優勢。

首節，柯瑞（Stephen Curry）在運球進攻時，遭厄文抄截快攻得分。接著杜蘭特（Kevin Durant）發球時，再被詹姆斯抄截後切入上籃得分。柯瑞首節發生3次失誤，杜蘭特則有2次。

柯瑞遭厄文抄截。（歐新社）

詹姆斯。（美聯社）