西甲》不轉投曼聯懷抱 格里茲曼與馬競續約5年
2017/06/13 14:39
〔體育中心／綜合報導〕西甲勁旅馬德里競技的法國前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann）已經完成續約，馬競主席塞雷佐（Enrique Cerezo）接受塞爾電台（Cadena SER）採訪時表示，格里茲曼將續約到2022年。塞雷佐說：「我再三強調，格里茲曼不會離開，他會留在馬競，現在這一切都塵埃落定。」
格里茲曼本季為馬競出賽53場，踢進26球並送出12次助攻，幫助球隊闖進歐冠與國王盃的4強賽。馬德里競技對FIFA轉會禁令上訴失敗後，可能無法在今夏引進新球員，留住目前的主力成為當務之急。
上週，格里茲曼接受法國電視台專訪時表示，與經紀人歐爾哈茲（Eric Olhats）共同決定留在隊上：「對馬競來說現在情況很艱難，如果我離隊，整件事看起來就太骯髒了。」英超豪門曼聯原本打算網羅格里茲曼，現在只能作罷。
格里茲曼。（資料照，法新社）
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