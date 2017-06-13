NBA》前裁判驚爆 聯盟會將戰線拉到第六戰
2017/06/13 09:45
騎士與勇士進行第五戰。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕總冠軍第5戰開打，前NBA涉賭裁判唐納吉（Tim Donaghy）卻爆料，NBA會盡可能將戰線拉長到第六戰。
唐納吉表示，官方可能會盡其所能將戰線拉回克利夫蘭，因為如果戰線延長，將會讓聯盟與轉播單位擁有更多收益。
唐納吉曾因參與賭球，吹「黑哨」改變比賽遭FBI收押，也曾在2014年爆料所有裁判皆有程度不一的收賄、並利用吹判影響力改變比賽，此言一出，輿論譁然。
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