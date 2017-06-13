NBA》不讓了！ 詹皇飆單節最多出手次數
2017/06/13 09:52
詹皇首節攻下並列全場最高的12分。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士首節以37：33領先勇士，詹皇火力全開攻下並列全場最高的12分，外帶3助攻，騎士隊首節命中率高達62.5%，是領先關鍵。
根據ESPN顯示，詹皇首節就出手9次，是他這個系列賽中出手最多次的一節，他投進5球，包括一記三分彈。
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