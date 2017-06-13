日職》巨人人事地震 郭總好友鹿取義隆接GM

日媒報導，原本球團總經理堤辰佳確定下台，由60歲的鹿取義隆接任，他曾來台擔任誠泰客座投手教練。〔特派記者倪婉君攝影〕

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕巨人人事大地震！「體育報知」和「產經體育」今（13日）都以頭版報導巨人高層的「開鍘」大動作，原本球團總經理堤辰佳確定下台，由60歲的鹿取義隆接任，他曾來台擔任誠泰客座投手教練。

「體育報知」用斗大的「低迷巨人」四字為題，報導堤辰佳退任消息；「產經體育」則以新任總經理鹿取義隆穿西裝的投球照片為主照，報導巨人將有一番新體制。

巨人在9日對火腿終止隊史最長的13連敗，但戰績未見起色，隔天起又對火腿吞下2連敗，在交流戰目前以1勝11敗在日職12隊墊底。母企業讀賣新聞高層已忍無可忍，決定季中就算帳，將前年5月就任的堤辰佳解職，由總經理特助鹿取義隆接任。

巨人今將召開高層檢討會，但人事異動已提前曝光，高層認為13連敗的主因，就在負責球隊補強的編成部門出了問題，要堤辰佳負責。在堤辰佳主導下，巨人去年季後砸下30億日圓簽來自由球員陽岱鋼、山口俊、森福允彥，與日本火腿交易來吉川光夫、石川慎吾，並網羅洋將麥基、卡米內洛，但這史上最大補強卻換來低迷成績。

巨人今起一週都在東京巨蛋主場出賽，尤其今天更是為陽岱鋼舉辦的「岱鋼日」，卻在賽前投下人事震撼彈。60歲的鹿取義隆在球隊時代曾是巨人後援投手， 轉戰西武後拿過救援王，退役後擔任過巨人投手教練和首席教練，並曾應好友郭泰源之邀，來台擔任誠泰客座投手教練。