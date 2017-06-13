NBA》大復仇！ 詹皇怒扣杜蘭特超霸氣（影音）

2017/06/13 10:03

〔體育中心／綜合報導〕總冠軍前幾戰被杜蘭特射得灰頭土臉的「詹皇」詹姆斯，今天在第二節一次快攻大復仇，直接在KD防守下爆扣得分，展現霸氣。根據ESPN表示，半節還沒打完，詹皇在杜蘭特的防守下5投4中。

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