NBA》大復仇！ 詹皇怒扣杜蘭特超霸氣（影音）
2017/06/13 10:03
〔體育中心／綜合報導〕總冠軍前幾戰被杜蘭特射得灰頭土臉的「詹皇」詹姆斯，今天在第二節一次快攻大復仇，直接在KD防守下爆扣得分，展現霸氣。根據ESPN表示，半節還沒打完，詹皇在杜蘭特的防守下5投4中。
Your nightly LeBron James #NBAFinals dunk! pic.twitter.com/ZXDCpaNSIi— NBA （@NBA） 2017年6月13日
相關新聞
- NBA Live》詹姆斯顏扣杜蘭特 騎士領先勇士
- NBA》不讓了！ 詹皇飆單節最多出手次數
- NBA》勇士球員失誤連連 遭厄文、詹皇抄截快攻（影音）
- NBA》前裁判驚爆 聯盟會將戰線拉到第六戰
- NBA》湯普森場外開見面會？假的啦
推薦新聞
-
NBA》大復仇！ 詹皇怒扣杜蘭特超霸氣（影音）2017/06/13 10:03
-
NBA》不讓了！ 詹皇飆單節最多出手次數2017/06/13 09:52
-
NBA》勇士球員失誤連連 遭厄文、詹皇抄截快攻（影音）2017/06/13 09:45
-
日職》砸逾26億戰績超低迷 巨人FA三人組終於要合體了2017/06/13 09:27
-
NBA》比喬丹還強！ 詹皇歷史第一數據拚逆轉2017/06/13 09:23