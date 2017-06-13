MLB》德葛隆生涯第2次完投 大都會棒打小熊奪4連勝

德葛隆。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕大都會先發德葛隆（Jacob deGrom）今天投出生涯第2次完投，只被敲5支安打失1分，並送出6次三振，隊友也以火力支援，終場大都會以6：1擊退小熊，拿下4連勝。

德葛隆靠著隊友策動4次雙殺守備，拿下本季第5勝，也是自去年7月18日對費城人之後的第1場完投勝。但大都會的古巴重砲塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）在6局就因為左腳跟痠痛不適退場。

「塞斯佩德斯渴望回到球場上。」大都會總教練柯林斯（Terry Collins）說，「我想他沒什麼大礙，我們會繼續觀察他的狀況。」

小熊先發雷基（John Lackey）則分別在2、3、4局被A.卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）與布魯斯（Jay Bruce）合力敲出3支全壘打，總共掉4分，最後吞下先發4連敗。這4連敗中，雷基在28局裡被敲出9支全壘打。今年球季，雷基被敲出19支全壘打，是國聯投手中第2多的。

「我們的先發投手狀況沒什麼進步，」小熊總教練梅登（Joe Maddon）說，「但看看投球數跟局數，其實控制得還不錯。只要他們的手臂還可以，我相信他們會有好表現的。」

雷基遭3支全壘打砲轟。（USA Today）