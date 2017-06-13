NBA》海沃德加盟綠衫軍？ 上傳女兒照片又刪除

海沃德的女兒上衣有代表塞爾提克的酢漿草。（取自Instagram）

〔體育中心／綜合報導〕爵士小前鋒海沃德（Gordon Hayward）今天稍早上傳妻子抱著女兒的照片，女兒身上的綠色衣服卻成為網友關注的焦點。海沃德隨後把這張照片刪除，但關於他今夏動向的猜測將越來越多。

照片中，海沃德的女兒身穿一件綠色長袖上衣，衣服背面是綠色的，上面寫著「Go Green」。這張照片迅速引起網友猜測，難道海沃德今夏將加盟波士頓塞爾提克？

塞爾提克今年闖進東部冠軍賽，他們仍然希望補強陣容，並引進超級球星。先前曾有消息指出，綠衫軍的頭號目標就是海沃德。另外，塞爾提克總教練史帝文斯（Brad Stevens）是海沃德的大學恩師，這也很可能是海沃德考慮加盟的原因之一。