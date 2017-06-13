NBA》擺脫前場14分低迷 柯瑞回神狂飆分（影音）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第5戰，勇士球星柯瑞擺脫前場低迷，他此戰手感回溫，拿下超過15分，率領勇士打出一波21比2的攻勢，助球隊逆轉比分。

勇士首節投籃命中率僅36％，騎士則有62％，第二節在10分14秒勇士一度以33：41落後時，但之後杜蘭特、柯瑞跳出，連連飆進三分外線，也助勇士超前比分，拉開至10分以上的差距。

柯瑞上半場11投5中、罰球11投9中，拿下20分；杜蘭特10投7中，拿下21分。勇士半場打完以71：60領先。