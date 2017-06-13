NBA》擺脫追魂鍋陰影！小AI在詹皇前單臂暴扣（影音）

2017/06/13 10:19

〔體育中心／綜合報導〕去年總冠軍賽遭詹皇賞出關鍵追魂鍋，「小AI」伊古達拉（Andre Iguodala）擺脫陰影，今在第二節一次快攻，無懼詹皇就在前面，直接殺入單臂暴扣，讓勇士全場沸騰。

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