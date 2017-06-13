NBA》生涯第217場季後出賽 詹姆斯超越歐尼爾

2017/06/13 10:27

詹姆斯季後賽出賽登上歷史第7。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯今天完成季後賽生涯第217場出賽，超越前隊友歐尼爾的紀錄，登上歷史排名第7。

今年是詹姆斯生涯第14個球季，歐尼爾生涯19季則打過216場季後賽，史上打最多季後賽的則是費雪（Derek Fisher）締造259場紀錄，石佛鄧肯（Tim Duncan）則以251場排名第2。

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