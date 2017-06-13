NBA》半場命中率百分之百 騎士25億中鋒醒了
2017/06/13 10:42
T.湯普森半場攻下8分。
〔體育中心／綜合報導〕騎士隊半場以60：71落後給勇士，身價8200萬美元（約25億台幣）的中鋒T.湯普森總計4投4中，攻下8分，已經追平本屆總冠軍賽單場最多得分紀錄。
T.湯普森半場上場16分鐘，4投4中，外帶3籃板3助攻，不過也發生3次失誤，他前四戰得分為0、8、0、5分。
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