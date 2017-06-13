NBA》半場命中率百分之百 騎士25億中鋒醒了

2017/06/13 10:42

T.湯普森半場攻下8分。

〔體育中心／綜合報導〕騎士隊半場以60：71落後給勇士，身價8200萬美元（約25億台幣）的中鋒T.湯普森總計4投4中，攻下8分，已經追平本屆總冠軍賽單場最多得分紀錄。

T.湯普森半場上場16分鐘，4投4中，外帶3籃板3助攻，不過也發生3次失誤，他前四戰得分為0、8、0、5分。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.