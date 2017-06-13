NBA》連罰球都不進 三巨頭洛夫半場得分竟掛蛋
2017/06/13 10:38
〔體育中心／綜合報導〕騎士半場以60：71落後給勇士，三巨頭之一的洛夫前兩節手感不佳，3投0中，沒有攻下任何分數，是球隊落後的原因之一。
洛夫上半場3投0中，甚至連罰球都2投0中，不過有5籃板1助攻1火鍋。他在總冠軍賽前四戰平均可攻下14.8分10.2籃板。
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