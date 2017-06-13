NBA》勇士、騎士搶球爆衝突 鬥嘴變「親下去」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第5戰，勇士球員魏斯特（David West）搶籃板時，與騎士球員發生衝突，他與騎士中鋒T.湯普森（Tristan Thompson）、J.R.史密斯（J.R. Smith）皆吞下技術犯規。

騎士厄文切入上籃沒進，魏斯特搶到籃板後，厄文試圖搶回來，雙方激烈爭球，接著騎士球員T.湯普森、J.R.史密斯各推了魏斯特，雙方爆發口角衝突。魏斯特與T.湯普森爭吵時，兩人的頭部過近，嘴巴還親到對方。

魏斯特、T.湯普森在場上爆發衝突。（美聯社）

魏斯特與厄文搶球。（美聯社）

魏斯特與厄文搶球。（美聯社）

魏斯特、T.湯普森在場上爆發衝突。（美聯社）