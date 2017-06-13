NBA》柯瑞、杜蘭特 聯手飆季後賽半場最高分

2017/06/13 10:51

柯瑞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士半場以71：60領先，柯瑞（Stephen Curry）與杜蘭特（Kevin Durant）合攻41分，寫下兩人今年季後賽半場最多得分紀錄。

杜蘭特總計7投10中，包括3記三分球，攻下21分；柯瑞11投5中，包括9記罰球命中，總計20分。

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