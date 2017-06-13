MLB》罹癌投手重返先發 5局好投助海盜贏球

泰倫。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕海盜投手泰倫（Jameson Taillon）在5月8日動手術治療睪丸癌，5週後的今天，他在主場擊敗洛磯拿下本季第3勝，海盜終場以7：2贏球。

哈里森（Josh Harrison）在1局下就敲出2分砲力挺隊友，3局下則由佛里斯（David Freese）、麥卡琴（Andrew McCutchen）連續安打再拿2分。泰倫主投5局無失分，只被敲5支安打，並送出5次三振。

在5月29日，泰倫到海盜2A奧圖納曲球進行復健賽之前，他傳訊息給去年11月同樣被診斷出睪丸癌的洛磯投手貝提斯（Chad Bettis），並問這麼快回到球場是不是太瘋狂？貝提斯只回答：「那就是我們該做的，我們是棒球選手。」

「知道他罹患癌症真的很嚇人，」泰倫的隊友兼室友庫爾（Chad Kuhl）說，「這時候大家根本就顧不得棒球了。但他說回到球場對他來說，就是治療、回歸正常的一條路。」