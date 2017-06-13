NBA》K.湯普森差點「坐飛機」 隊友抱緊緊救人 （影音）
2017/06/13 11:23
〔體育中心／綜合報導〕NBA總冠軍賽第5戰，勇士球員K.湯普森（Klay Thompson）跳起來防守，卻差點讓他「坐飛機」摔倒，幸隊友D.格林（Draymond Green）緊緊抱住他，才沒讓K.湯普森摔倒在地。
比賽第三節，騎士中鋒T.湯普森（Tristan Thompson）在籃下接獲隊友傳球，有著大空檔可得分，K.湯普森跳起來防守時，T.湯普森做假動作上籃，讓K.湯普森「坐飛機」差點摔倒，D.格林抱住不讓他跌下來，連騎士明星厄文也過來攙扶。
K.湯普森差點做飛機。（美聯社）
K.湯普森差點做飛機。（美聯社）
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