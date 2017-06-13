NBA》強勢問鼎FMVP 杜蘭特締造17年來首見紀錄

杜蘭特強勢問鼎FMVP。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）今在第五戰單場又繳至少30分，成為自從2000年歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後、第一位在總冠軍賽連5場至少30分的球員，無疑是FMVP最熱門人選。