NBA》強勢問鼎FMVP 杜蘭特締造17年來首見紀錄
2017/06/13 11:33
杜蘭特強勢問鼎FMVP。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）今在第五戰單場又繳至少30分，成為自從2000年歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後、第一位在總冠軍賽連5場至少30分的球員，無疑是FMVP最熱門人選。
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