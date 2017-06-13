NBA》KD、柯瑞合砍73分 勇士復仇騎士奪冠

柯瑞拿下生涯第2冠。（法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕勇士、騎士冠軍戰關鍵第五戰返回勇士甲骨文球場舉行，爆滿的地主球迷期待能在主場慶祝封王，勇士眾將不負眾望，杜蘭特轟下全隊最高39分、12籃板，柯瑞則貢獻34分、10助攻，聯手助勇士復仇成功，終場129：120擊敗騎士，奪下2017年總冠軍，拿下隊史第五冠，並列史上第四。

總冠軍賽MVP杜蘭特再寫紀錄，他此役攻下39分，成為繼「俠客」歐尼爾和喬丹之後，第一位生涯前10場總冠軍賽，得分全部高過25分的球員，他也順利一圓總冠軍夢，他的母親也在場邊落下欣喜的眼淚。

勇士「關鍵先生」伊古達拉，曾獲得2015年總冠軍賽MVP，此役他再度挺身而出，替補上陣攻下20分，比騎士所有的替補7分還高。

詹姆斯上前向勇士道賀。（法新社）

詹姆斯此役是生涯季後賽第217場出賽，超越歐尼爾成為史上第七，此役他上場46分鐘，攻下41分、13籃板和8助攻，騎士也成為史上第127支在季後賽系列賽陷入0勝3敗最終遭淘汰的球隊。

厄文次節拉傷後背部，但他仍奮力攻下26分、6助攻，但他末節一分未得，也導致騎士末節追分時刻少了火力支援，此外，洛夫全場也僅進帳6分。

關鍵第五戰騎士維持高強度防守，並防堵勇士三分砲火，首節三分球7投2中，全隊僅出現3次助攻，MVP柯瑞擺脫前役低潮，單節轟下12分，杜蘭特則有8分，但全隊發生7次失誤，奉送了14分；騎士則靠詹姆斯和厄文聯手飆分，皆攻下12分，首節騎士取得4分領先。

次節勇士火復甦，開節拉出22：2的「海嘯攻勢」將分差瞬間拉開到雙位數，隨後勇士大前鋒魏斯特（David West）搶籃板和騎士T.湯普森爆發衝突，雙方球員也衝進場中助威，最終JR.史密斯和魏斯特各吞下一次犯規。

伊古達拉砍下20分。（美聯社）

半節打完勇士以71：60逆轉戰局，第二節勇士轟下38分，騎士僅得23分，上半場杜蘭特攻下半場最高21分，柯瑞也有20分的進帳，兩人聯手攻下41分，寫下本季季後賽半場新高。騎士T.湯普森上半場活躍，上陣16分鐘，4投4中，攻下8分，外帶3籃板3助攻

賽前騎士主帥泰隆魯已強調，不再像前三戰一樣「客氣」，要打出剽悍的球風，此役身體碰撞明顯增加，但「三巨頭」之一的洛夫上半場卻神隱，上半場3投0中，罰球2球都失手，得分掛零。

易籃再戰，厄文下背部不適，仍帶傷上陣，前三節仍奮力繳出26分、6助攻，詹姆斯則貢獻27分、11籃板，第三節騎士攻下33分，將差距縮小至5分，JR史密斯彌補洛夫的火力空缺，三分球5投全中，連三場至少飆進5顆三分彈，前三節就進帳19分。決勝節雙方形成拉鋸戰，但騎士始終無法將分差反超，最終無緣連霸。

杜蘭特砍下39分。（法新社）