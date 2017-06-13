MLB》小史本季最慘先發 國民遭勇士逆轉吞4連敗
2017/06/13 12:46
史崔斯柏格。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕國民「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）今先發面對勇士，他僅投5局失掉6分是本季最差表現，國民最後以10：11輸球，近期吞下4連敗。
史崔斯柏格此戰5局投球，分別被馬卡奇斯（Nick Markakis）、坎普（Matt Kemp）、亞當斯（Matt Adams）敲轟，一共被敲7支安打失掉6分，另投出10次三振，無關勝敗；勇士先發佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）僅投3.1局被敲11安（包含3轟），失掉8分，兩人都無關勝敗。
這場比賽雙方形成打擊大戰，但勇士第9局靠佛勞爾斯（Tyler Flowers）關鍵三分砲，最後逆轉贏球。
國民此戰牛棚又出現問題，透納（Jacob Turner）2.1局失2分、亞伯斯（Matt Albers）0.2局失3分吞下本季首敗。
勇士逆轉贏球。（USA Today Sports）
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