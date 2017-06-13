NBA》5戰得分史上第2多 杜蘭特獲總冠軍賽MVP
2017/06/13 12:03
杜蘭特獲得FMVP。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）今天砍下全隊最高的39分，五戰平均每場比賽攻下35.2分，幫助勇士奪下隊史第5冠，自己也獲得總冠軍賽最有價值球員（FMVP）的頭銜。
杜蘭特在總冠軍場均35.2分、8.4籃板、5.4助攻、1.6火鍋，命中率57%，三分命中率47%，罰球命中率93%，表現無懈可擊。
此外，杜蘭特5戰總計砍下176分，僅差2分就能追平2001年艾佛森（Allen Iverson），成為總冠軍賽5戰史上砍下第2多分的球員。
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