NBA》勇士贏球不能沒有他 小AI狂砍分成關鍵人物
2017/06/13 12:24
伊古達拉。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士今在總冠軍賽以129：120擊敗騎士，拿下總冠軍，除了柯瑞、杜蘭特合攻下73分外，小AI伊古達拉（Andre Iguodala）從板凳出發拿下20分，成為贏球的關鍵人物之一。
伊古達拉在前年總冠軍賽第4戰面對騎士，通下22分，幫助勇士贏球扳平戰局，最後勇士奪冠，他在整個系列賽平軍攻下16.3分、4助攻與5.8籃板，而且看守「詹皇」詹姆斯有成，伊古達拉拿下該年總冠軍戰MVP。
NBA總冠軍賽第5戰，伊古達拉再次跳出，全場14投9中、三分球7投2中，拿下20分，另有3籃板、3助攻，也是自2015年總冠軍賽第4戰後，再次於季後賽有20分以上的分數。
伊古達拉。（法新社）
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