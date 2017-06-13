NBA》又輸掉總冠軍賽 詹皇成MVP史上第1人

詹皇是NBA歷史唯一輸掉至少5次總冠軍的MVP。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今以120：129輸掉總冠軍賽，詹姆斯成為史上第4人輸掉至少5次總冠軍賽的球員，同時也是MVP史上第1人。

過去輸掉總冠軍賽最多場的是魏斯特（Jerry West）33場，貝勒（Elgin Baylor）28場，詹皇以27場與賈霸並列第3。