NBA》又輸掉總冠軍賽 詹皇成MVP史上第1人

2017/06/13 12:33

詹皇是NBA歷史唯一輸掉至少5次總冠軍的MVP。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今以120：129輸掉總冠軍賽，詹姆斯成為史上第4人輸掉至少5次總冠軍賽的球員，同時也是MVP史上第1人。

過去輸掉總冠軍賽最多場的是魏斯特（Jerry West）33場，貝勒（Elgin Baylor）28場，詹皇以27場與賈霸並列第3。

相關新聞

推薦新聞
即時戰況
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.