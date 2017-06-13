NBA》勇士3年奪2冠 柯瑞仍拿不到FMVP

柯瑞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今在總冠軍賽擊敗騎士，拿下隊史第五冠。柯瑞（Stephen Curry）5場比賽場均繳出26.8分、8籃板、9.4助攻，但隊友杜蘭特表現更搶眼，仍無緣總冠軍戰MVP。

柯瑞在2014-2015年、2015-2016賽季拿下年度最有價值球員，但勇士前年擊敗騎士奪冠，當年的總冠軍戰最有價值球員是伊古達拉，他在整個系列賽平軍攻下16.3分、4助攻與5.8籃板，而且還看守「詹皇」詹姆斯。



柯瑞在第4戰表現失常僅拿下14分，不過他在此戰回神，全場20投10中、罰球15投12中，拿下全隊次高的34分，五戰平均26.8分、8籃板、9.4助攻的亮眼表現，但這樣的表現還不夠拿到總冠軍戰MVP。

本季轉隊至勇士的杜蘭特，他在整個系列賽繳出場均35.2分、8.4籃板、5.4助攻奪得總冠軍戰MVP。

勇士奪得冠軍。（美聯社）