NBA》季初轉隊被罵叛徒 KD奪冠影片訴說心情（影音）

〔體育中心/綜合報導〕勇士今天拿下總冠軍,杜蘭特走過季初轉隊遭砲轟的心酸,終嚐冠軍與FMVP榮耀,贊助商Nike迅速釋出最新廣告訴說杜蘭特的心情。

影片從杜蘭特進入聯盟開始,外界質疑他身材太單薄,打球太軟無法生存,質疑他的防守不佳,甚至他去年加盟勇士被砲轟叛徒、軟弱、杯子蛋糕,但這一切批評隨著今天拿下總冠軍賽MVP後全都化為烏有。

As usual, Nike is ready. Here's their KD spot pic.twitter.com/BNsAftjJgm