NBA》季初轉隊被罵叛徒 KD奪冠影片訴說心情（影音）
2017/06/13 13:42
〔體育中心／綜合報導〕勇士今天拿下總冠軍，杜蘭特走過季初轉隊遭砲轟的心酸，終嚐冠軍與FMVP榮耀，贊助商Nike迅速釋出最新廣告訴說杜蘭特的心情。
影片從杜蘭特進入聯盟開始，外界質疑他身材太單薄，打球太軟無法生存，質疑他的防守不佳，甚至他去年加盟勇士被砲轟叛徒、軟弱、杯子蛋糕，但這一切批評隨著今天拿下總冠軍賽MVP後全都化為烏有。
As usual, Nike is ready. Here's their KD spot pic.twitter.com/BNsAftjJgm— Darren Rovell （@darrenrovell） 2017年6月13日
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