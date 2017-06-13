NBA》史上第1次！ 勇騎4猛將場均至少25分

詹皇與杜蘭特擁抱致意。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士在總冠軍賽以4：1擊敗騎士奪冠，兩隊共有4人場均得分至少25分以上，NBA總冠軍賽史上第一次。

勇騎兩隊得分至少25分以上的有杜蘭特（Kevin Durant）、柯瑞（Stephen Curry）、厄文（Kyrie Irving）與詹姆斯（LeBron James）。

其中，杜蘭特場均得分超過30分，成為史上第6人，也是自從2002年歐尼爾之後第1人。