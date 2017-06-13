NBA》至少2冠2MVP 柯瑞加入傳奇紀錄榜

柯瑞。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕士在總冠軍賽以4：1擊敗騎士奪冠，柯瑞（Stephen Curry）雖然無緣獲得系列賽MVP，不過也成為NBA史上第9位擁有至少2座MVP與總冠軍的球員。

其他球員包括羅素（11冠5座MVP）、賈霸（6冠6座MVP）、喬丹（6冠5座MVP）、魔術強森（5冠3座MVP）、鄧肯（5冠2座MVP）、詹姆斯（3冠4座MVP）、柏德（3冠3座MVP）、張伯倫（2冠4座MVP）。