NBA》杜蘭特轉隊勇士就奪冠 詹皇不高興

詹姆斯（左）、杜蘭特（右）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士今在總冠軍賽不敵勇士，杜蘭特不但轉隊就奪得冠軍，還拿下總冠軍戰MVP，賽後「詹皇」詹姆斯 （LeBron James）談到杜蘭特時表示，「我不是很高興」。

詹姆斯表示，「我不是很高興他（杜蘭特）贏得首座總冠軍，我一點也不高興。」不過他也說，自己在這5場比賽已竭盡全力，並不需要低頭，球隊也付出很多，「這不是個失敗的賽季，我們會再回來。」

詹姆斯此戰砍下41分、13籃板、8助攻，總冠軍5戰則是平均33.6分、12籃板、10助攻的大三元成績，仍無法球隊連霸。

詹姆斯。（美聯社）