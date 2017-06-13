NBA》詹皇和喬丹最大不同？ 美媒透露有趣數據

2017/06/13 13:27

詹皇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕詹姆斯時常被拿來與喬丹比較，今天騎士隊輸掉總冠軍賽後，美國媒體公布一項有趣數字來比較雙方的不同。

紀錄顯示，詹皇在總冠軍賽面對的背水一戰高達11場，喬丹則是一場都沒有，他的6座冠軍中，有5次都是4：2就擊敗對手，還有1次4：1奪冠，從未在總冠軍賽面臨背水一戰；至於詹皇則有3冠，2冠打到第七戰，另外輸掉5次總冠軍賽。

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