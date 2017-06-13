NBA》柯瑞、杜蘭特成經典連線 場均得分史上第3

杜蘭特（左）與柯瑞（右）。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊總冠軍賽以4：1擊敗騎士，柯瑞（Stephen Curry）與杜蘭特（Kevin Durant）也成為史上最成功的組合之一。

根據ESPN指出，杜蘭特與柯瑞場均合攻62分幫助球隊奪冠，歷史上僅次於2002年「OK連線」歐尼爾（Shaquille O'neal）與布萊恩（Kobe Bryant）的63.3分、1993年喬丹（Michael Jordan）與皮朋的（Scottie Pippen）的62.2分。