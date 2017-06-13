NBA》柯瑞、杜蘭特成經典連線 場均得分史上第3
2017/06/13 13:51
杜蘭特（左）與柯瑞（右）。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士隊總冠軍賽以4：1擊敗騎士，柯瑞（Stephen Curry）與杜蘭特（Kevin Durant）也成為史上最成功的組合之一。
根據ESPN指出，杜蘭特與柯瑞場均合攻62分幫助球隊奪冠，歷史上僅次於2002年「OK連線」歐尼爾（Shaquille O'neal）與布萊恩（Kobe Bryant）的63.3分、1993年喬丹（Michael Jordan）與皮朋的（Scottie Pippen）的62.2分。
相關新聞
- NBA》季初轉隊被罵叛徒 KD奪冠影片訴說心情（影音）
- NBA》杜蘭特轉隊勇士就奪冠 詹皇不高興
- NBA》詹皇和喬丹最大不同？ 美媒透露有趣數據
- NBA》至少2冠2MVP 柯瑞加入傳奇紀錄榜
- NBA》史上第1次！ 勇騎4猛將場均至少25分
推薦新聞
-
MLB》洋基超級菜鳥多狂？匹敵2大全壘打傳說人物2017/06/13 14:50
-
世界盃資格賽》伊朗擊敗烏茲別克 亞洲首隊晉級會內賽 （影音）2017/06/13 14:40
-
MLB》佩卓亞再見安打 紅襪11局氣走費城人2017/06/13 14:32
-
NBA》杜蘭特轉隊勇士就奪冠 詹皇不高興2017/06/13 13:32
-
NBA》史上第1次！ 勇騎4猛將場均至少25分2017/06/13 12:50